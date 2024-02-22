Мозгов назвал гениальной идею соединения спорта и киберспорта на Играх будущего

Игры будущего завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Идея соединения физической и киберспортивной частей в один формат Игр будущего является гениальной. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года в составе сборной России, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2016 года Тимофей Мозгов.

19 февраля стартовала соревновательная часть Игр будущего. В четверг Мозгов принял участие в звездном матче по фиджитал-баскетболу.

"Я еще не изучил полностью Игры будущего, хочу посмотреть, что есть, какие виды спорта представлены, - сказал Мозгов. - Это тяжело на самом деле, ведь ты не знаешь, как некоторые виды спорта представлены не в физическом пространстве. Мне кажется, что нужно быть гением, чтобы какие-то вещи соединить. Поэтому очень хочется пойти посмотреть".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут более 2 тыс. человек из 107 стран.