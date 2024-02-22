Валиева поблагодарила Путина за проведение Игр будущего в Казани

Фигуристка посетила церемонию открытия турнира

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Камила Валиева благодарна президенту России Владимиру Путину за подготовку и проведение Игр будущего в Казани. Об этом Валиева рассказала в своем телеграм-канале.

В среду Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего. Фигуристка следила за мероприятием рядом с Путиным.

"Невероятное по масштабам шоу в стиле фиджитал - это объединение реальности и современных технологий. Мы - первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна", - сказала Валиева.

Также фигуристка поблагодарила за поддержку, которую ей оказали болельщики после дисквалификации. "Хочу еще раз выразить благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложное время. Спасибо за вашу любовь и добрые слова. Надеюсь, что, несмотря ни на что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые форматы", - добавила спортсменка.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут более 2 тыс. человек из 107 стран.