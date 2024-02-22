Матыцин: Валиева остается выдающейся спортсменкой, несмотря на решение CAS

29 января CAS дисквалифицировал фигуристку за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование WADA о четырехлетнем наказании

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Камила Валиева остается выдающейся спортсменкой, несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я всегда говорил, что она есть, была и остается выдающейся спортсменкой, - сказал Матыцин. - С уважением относимся к ее достижениям и, конечно, переживаем за те события, которые случились не только в ее жизни, но и жизни всего российского спорта. Будем делать все возможное, чтобы преодолеть эти сложности".

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы.

Матыцин прокомментировал церемонию открытия Игр будущего, на которой Валиева сидела рядом с президентом РФ Владимиром Путиным. "Камила была приглашена и была участником церемонии открытия, сидела рядом с президентом Российской Федерации, - сказал он. - Президент - гарант не только конституции, но и стабильности развития спорта, мы видим, какое большое внимание глава государства уделяет спорту и спортсменам в защите их интересов. Будем продолжать реализацию задач, поставленных президентом".