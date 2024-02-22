В Минспорте готовы участвовать в создании аналога футбольного симулятора FIFA

В России школа футбола имеет многолетние традиции, отметил министр спорта

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ готово участвовать в создании аналога футбольного симулятора FIFA. Об этом журналистам заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Министерство спорта готово участвовать в этом проекте, создание национального продукта - важно, - сказал Матыцин. - Тем более отечественная школа футбола имеет многолетние традиции, у нас много интересных спортсменов, которые могли бы быть креативными в создании цифрового аналога футбола для того, чтобы привлечь людей в спорт".

Президент России Владимир Путин на Играх будущего ознакомился с идеей создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA. Бывший футболист петербургского "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин обратился к главе государства с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за национальную сборную РФ и не только. С реализацией идеи, по его словам, мог бы помочь глава "Газпрома" Алексей Миллер - холдинг является генеральным спонсором "Зенита".