Призер Олимпиады Хатунцева считает, что виртуальные велогонки не легче классических

Спортсменка отметила, что преимуществом виртуальных велогонок является то, что болельщики могут поддерживать спортсменов на протяжении всей трассы

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Виртуальные велогонки требуют от спортсменов не меньше физических затрат, чем классические. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по велоспорту на треке Гульназ Хатунцева на Играх будущего в Казани.

Соревнования по виртуальным велогонкам в рамках Игр будущего стартовали в четверг. Всего в них примут участие 12 команд из 4 человек (2 женщины и 2 мужчин).

"То, что сейчас происходит здесь, для меня совершенно новый мир. Многие не понимают, что такое велогонки, они думают, что все происходит только в компьютере. На самом деле это не так, каждый спортсмен привез свой велосипед, его устанавливают на специальном оборудовании, где выстраивается маршрут, с имитацией гор, спусков. Все данные отражаются в приложении", - рассказала спортсменка.

"К сожалению, у нас было мало времени, чтобы подготовиться. Буквально третий день мы сидим на этих станках, есть моменты, которые еще не совсем нам понятны, свои нюансы, что-то изучаем на ходу, но все это очень интересно. И хочу сказать, что это нисколечко не легче, чем в классическом велоспорте. В классическом велоспорте можно регулировать велосипед, встать на ноги во время гонки, остановить ноги и при этом не отстать от лидирующей группы. Здесь же, если ты бросаешь крутить педали, падают ватты, скорость, и ты отстаешь от группы, и уже не будет возможности их догнать. Очень много своих тонкостей", - призналась велогонщица.

Хатунцева также отметила, что преимуществом виртуальных велогонок является то, что болельщики могут поддерживать спортсменов на протяжении всей трассы: "Это новые чувства, эмоции, азарт. Если мы говорим о классическом велотреке, там ты можешь крикнуть и поддержать спортсмена, за которого болеешь, только один раз за круг. А здесь - болельщики могут кричать и подбадривать спортсменов на протяжении всей гонки. Это тоже своеобразный плюс".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.