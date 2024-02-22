22 февраля, 13:01
Игры будущего

Призер Олимпиады Хатунцева считает, что виртуальные велогонки не легче классических

Спортсменка отметила, что преимуществом виртуальных велогонок является то, что болельщики могут поддерживать спортсменов на протяжении всей трассы

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Виртуальные велогонки требуют от спортсменов не меньше физических затрат, чем классические. Такое мнение ТАСС высказала бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по велоспорту на треке Гульназ Хатунцева на Играх будущего в Казани.

Соревнования по виртуальным велогонкам в рамках Игр будущего стартовали в четверг. Всего в них примут участие 12 команд из 4 человек (2 женщины и 2 мужчин).

"То, что сейчас происходит здесь, для меня совершенно новый мир. Многие не понимают, что такое велогонки, они думают, что все происходит только в компьютере. На самом деле это не так, каждый спортсмен привез свой велосипед, его устанавливают на специальном оборудовании, где выстраивается маршрут, с имитацией гор, спусков. Все данные отражаются в приложении", - рассказала спортсменка.

"К сожалению, у нас было мало времени, чтобы подготовиться. Буквально третий день мы сидим на этих станках, есть моменты, которые еще не совсем нам понятны, свои нюансы, что-то изучаем на ходу, но все это очень интересно. И хочу сказать, что это нисколечко не легче, чем в классическом велоспорте. В классическом велоспорте можно регулировать велосипед, встать на ноги во время гонки, остановить ноги и при этом не отстать от лидирующей группы. Здесь же, если ты бросаешь крутить педали, падают ватты, скорость, и ты отстаешь от группы, и уже не будет возможности их догнать. Очень много своих тонкостей", - призналась велогонщица.

Хатунцева также отметила, что преимуществом виртуальных велогонок является то, что болельщики могут поддерживать спортсменов на протяжении всей трассы: "Это новые чувства, эмоции, азарт. Если мы говорим о классическом велотреке, там ты можешь крикнуть и поддержать спортсмена, за которого болеешь, только один раз за круг. А здесь - болельщики могут кричать и подбадривать спортсменов на протяжении всей гонки. Это тоже своеобразный плюс".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран. 

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