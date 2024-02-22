Промес хотел дать показания в Нидерландах при гарантиях безопасности

Спортсмену было отказано в таких гарантиях, сообщил пресс-секретарь нидерландской прокуратуры

ГААГА, 22 февраля. /ТАСС/. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес был готов дать показания по своему делу в Нидерландах при гарантиях безопасности, но ему было в этом отказано. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь нидерландской прокуратуры Франклин Ваттимена.

"Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано, - сказал он. - Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией".

Окружной суд Амстердама 14 февраля признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск. Адвокаты спортсмена заявили о намерении подать апелляцию на приговор.