Двукратная вице-чемпионка Европы по велотреку рассказала об особенностях виртуальной гонки

Спортсменка отметила, что на гонке единственные риски связаны с технической частью

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС /. Во время виртуальной велогонки решающую роль играют физические данные спортсмена, а не выбор тактики на гонку. Такое мнение ТАСС высказала двукратный серебряный призер чемпионатов Европы по велоспорту на треке Диана Климова на Играх будущего в Казани.

Соревнования по виртуальным велогонкам в рамках Игр будущего стартовали в четверг. Всего в них примут участие 12 команд из 4 человек (2 женщины и 2 мужчин).

"Нашу команду пригласили организаторы, мы с радостью согласились принять участие в турнире, - сказала Климова. - Во-первых, нам всегда интересно пробовать что-то новое. Наш вид спорта в целом очень инновационный, в нем много различных нововведений и нюансов, мы стараемся за всем этим следить, чтобы не отставать от соперников, быть лучшими. Во-вторых, это очень крупный старт. Мы раньше никогда не принимали участия в виртуальных велогонках, пробуем себя в этом направлении впервые".

"Отдельно хочется отметить, что здесь все полностью безопасно. То есть нет риска падения, нет риска столкнуться с кем-то, единственные риски связаны с технической частью. Риска травм, как в шоссейном или трековым велоспорте, нет. Кроме того, тебе не нужно выбирать, где и как проехать, какую позицию занять. Ты просто едешь и показываешь все, что ты можешь, то есть рассчитываешь чисто на свою силу. Интересно посмотреть, кто как проедет", - добавила спортсменка.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.