Пестушко: "Ак Барс" рассчитывал победить в турнире по фиджитал-хоккею на Играх будущего

В полуфинале "Ак Брас" проиграл команде Liga Pro Team

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Команда "Ак Барс", созданная на базе одноименного казанского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги, не рассчитывала на проигрыш в полуфинале турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего. Об этом журналистам сообщил участник команды, бывший нападающий сборной России и казанского "Ак Барса" Максим Пестушко.

В полуфинале "Ак Барс" проиграл команде Liga Pro Team. Во втором полуфинале встречаются Cosmos х17 и Baltic Select.

"Да, конечно [расстроены]. Мы максималисты, мы рассчитывали все-таки на первое место. Ниже мы даже не рассматривали, не говорили об этом. Ну, что поделать. Будем бороться за призовое место завтра", - сказал Пестушко.

"[Соперник] играет классно. Все понимают, что это был, наверное, скрытый финал, - продолжил он. - Поэтому желаю Liga Pro успехов в финале. Я думаю, что они займут первое место".

Турнир по фиджитал-хоккею проходит с 19 по 23 февраля.