Полузащитник рассказал, что вернуться в сборную его попросил главный тренер

ТАСС, 22 февраля. Чемпион мира 2014 года полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос с марта вернется в состав сборной Германии по футболу. Об этом Кроос сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"С марта я снова буду играть за Германию. Почему? Поскольку меня попросил главный тренер, я готов к этому и уверен, что с командой на чемпионате Европы возможно гораздо больше, чем думает большинство людей", - написал Кроос.

Кроос провел последний матч за сборную Германии на чемпионате Европы 2021 года. Немцы в 1/8 финала уступили команде Англии со счетом 0:2. Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Кроосу 34 года, он выступает за "Реал" с 2014 года. Ранее полузащитник играл за германские "Баварию" и "Байер". Полузащитник пять раз становился победителем Лиги чемпионов (четыре раза с "Реалом", один - с "Баварией"), по три раза выигрывал чемпионаты Испании и Германии, шесть раз побеждал на клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Кроос провел 106 матчей и забил 17 мячей. Он также является бронзовым призером чемпионатов мира (2010) и Европы (2012, 2016).