Комиссия ОКР считает неправомерными условия допуска россиян к международным соревнованиям

Комиссия отметила, что во многих случаях ограничительные меры были явно использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Условия допуска российских спортсменов до участия в международных соревнованиях являются неправомерными и дискриминационными. Об этом говорится в заявлении комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по международному сотрудничеству, которое опубликовано на сайте ОКР.

"Состоялось обсуждение, был проведен анализ практики применения международными спортивными организациями ограничительных мер по допуску российских спортсменов к международным спортивным соревнованиям на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) от 28 марта 2023 года, - говорится в сообщении. - Было отмечено, что во многих случаях указанные ограничительные меры были явно использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов. Члены комиссии согласились с тем, что указанные условия допуска российских спортсменов являются неправомерными и дискриминационными".

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.