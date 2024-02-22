Капитан команды Liga Pro Team считает, что финал турнира по фиджитал-хоккею будет сложным

Решающий матч соревнований по фиджитал-хоккею на Играх будущего пройдет 23 февраля

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Капитан команды Liga Pro Team Сергей Филиппов считает, что любой соперник в финале турнира по фиджитал-хоккею на Играх Будущего будет сложным. Такое мнение он высказал журналистам после победы в полуфинальном матче над командой "Ак Барс".

"Как будто финал сыграли и выиграли самый важный матч турнира. Но самый большой матч еще впереди. Сейчас определится, кто это - Cosmos х17 или Baltic Select - будет. Любой соперник из них будет крайне сложным", - сказал Филиппов.

Он отметил, что его команда является одной из сильнейших в киберспортивной части не только на этом турнире, но и в СНГ и Европе. "Но у нас и лед очень сильный", - добавил он.

Турнир по фиджитал-хоккею завершится 23 февраля.