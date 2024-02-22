Сборная Белоруссии вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

В четвертьфинале белорусские футболисты победили португальцев

ТАСС, 22 февраля. Сборная Белоруссии в дополнительное время одержала победу над командой Португалии со счетом 4:3 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по пляжному футболу. Турнир проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

В составе победителей четырьмя забитыми мячами отметился Игорь Бриштель (13, 14, 18, 39-я минуты). У проигравших отличились Дуарте Алгарвиу (9), Жордан Сантуш (23) и Бернарду Лопеш (29).

В полуфинале сборная Белоруссии сыграет с победителем матча между сборными Италии и Таити, который состоится позднее в четверг. Полуфинальные встречи пройдут 24 февраля. Завершится турнир 25 февраля.

Победителем предыдущего чемпионата мира, который прошел в 2021 году в Москве, стала сборная России. В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России по пляжному футболу провела 26 матчей. Российская команда выиграла Бетсити - Кубок наций, в котором также принимали участие сборные Ирана, ОАЭ и Сенегала.