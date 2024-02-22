Определились финалисты турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего

В решающем матче сыграют команды Cosmos х17 и Liga Pro Team

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Российская команда Cosmos х17 стала вторым финалистом турнира по фиджитал-хоккею на Играх будущего. Соревнования проходят в Казани.

В полуфинальном матче хоккеисты Cosmos х17 обыграли команду Baltic Select, в состав которой входят спортсмены из Латвии и Эстонии, с общим счетом 11:4 (3:1 в симуляторе).

Ранее в финал вышла российская команда Liga Pro Team, переигравшая с общим счетом 9:8 (5:2 в симуляторе) хоккеистов "Ак Барса".

Турнир по фиджитал-хоккею проходит с 19 по 23 февраля. Призовой фонд соревнований, входящий в категорию "Вызов", составляет $500 тыс.