Финалист Игр будущего по фиджитал-хоккею рассказал, на что хотел бы потратить призовые

Виктор Корняков намерен потратить призовые на новорожденного сына

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Вратарь команды по фиджитал-хоккею Cosmos x17 Виктор Корняков в случае победы в финале Игр будущего хотел бы потратить призовые на новорожденного сына. Об этом он рассказал журналистам после победы в полуфинальном матче.

В понедельник в Казани стартовал групповой этап соревнований по фиджитал-хоккею в рамках Игр будущего. В полуфинале Cosmos x17 обыграли команду Baltic Select, в составе которой выступают спортсмены из Латвии и Эстонии. Матч закончился с общим счетом 11:4. 23 февраля Baltic Select сразятся с "Ак Барсом" за третье место, а Cosmos x17 встретятся в финале с Liga Pro Team.

"На матч мы привезли кубок с самых первых фиджитал-игр, как талисман. Надеюсь, отсюда уедем с двумя. Что касается призовых, у меня в конце мая должен родиться сын, надеюсь, потратить все на новорожденного малыша", - сказал Корняков.

"Первый полуфинал, в котором играли "Ак Барс" и Liga Pro Team, был прямо равным. Две очень сильные команды. Если выбирать между ними, я даже не знаю, с кем нам было бы сложнее. Liga Pro - хороший соперник, главный фаворит, который изначально был на бумаге. Победит сильнейший", - прокомментировал спортсмен предстоящий матч.

Игры будущего завершатся 3 марта, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.