"Краснодар" подписал контракт с бразильским футболистом Са

Соглашение с нападающим рассчитано до 30 июня 2025 года

ТАСС, 22 февраля. Бразильский нападающий Виктор Са подписал контракт с российским футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Контракт с 29-летним игроком, который перешел из бразильского "Ботафого", рассчитан до 30 июня 2025 года.

Са играл за "Ботафого" с 2022 года. В составе бразильской команды футболист провел 93 матча, в которых забил 10 мячей и отдал 8 результативных передач. Также Са выступал за "Аль-Джазиру" из ОАЭ, германский "Вольфсбург", австрийские "Капфенберг" и ЛАСК.

"Краснодар" лидирует в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 38 очков после 18 игр. Следующий матч краснодарцы проведут 2 марта на своем поле против казанского "Рубина".