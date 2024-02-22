Ольховский считает, что теннисист Хачанов победил бы Руусувуори и без отказа соперника

Финский теннисист отказался от продолжения борьбы при счете 0:3 в первом сете

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов победил бы финна Эмила Руусувуори в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе, даже если бы соперник смог продолжить борьбу. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Матч завершился на отказе финна продолжать борьбу при счете 3:0 в пользу Хачанова. В полуфинале Хачанов сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина.

"Я не знаю, что там произошло с соперником Карена, но Карен владел преимуществом, он здорово играл, поэтому я думаю, что он все равно победил бы. На мой взгляд, абсолютно заслуженная победа, сейчас он в хорошей форме. Думаю, последние победы добавят ему уверенности", - сказал Ольховский.

Турнир в Дохе завершится 25 февраля, он относится к категории ATP 250, матчи проводятся на покрытии "хард", призовой фонд составляет около $1,4 млн. В прошлом году турнир выиграл россиянин Даниил Медведев, который отказался от участия в нынешнем розыгрыше. Из россиян победителями соревнований также становились Андрей Рублев (2020) и Николай Давыденко (2010).