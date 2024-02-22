Соревнования Кубка защитников Отечества проведут в 2024 году в Хабаровске и Ставрополе

После завершения межрегиональных этапов среди победителей будет проведен всероссийский финал

КАЛУГА, 22 февраля. /ТАСС/. Хабаровск и Ставрополь в 2024 году примут межрегиональные соревнования среди ветеранов специальной военной операции (СВО) "Кубок защитников Отечества". Об этом сообщили на семинаре-совещании по вопросам привлечения ветеранов СВО Центрального и Северо-Западного федеральных округов к занятиям адаптивным спортом в Калуге.

"Через определенный промежуток времени перейдем к организации и проведению [кубка] в Ставропольском крае, поедем в Хабаровск", - сказал модератор дискуссии, Герой России, член наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексей Романов.

В пресс-службе Паралимпийского комитета России (ПКР) ТАСС уточнили, что соревнования для участников СВО из регионов Дальневосточного федерального округа пройдут в Хабаровске, а в конце августа - в Ставрополе, там участие примут ветераны Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. После завершения межрегиональных этапов среди победителей будет проведен всероссийский финал.

"Рекомендуем вам проводить свои Кубки защитников Отечества и соревнования для ветеранов СВО в каждом субъекте, привлекая к их организации военнослужащих, имеющих опыт реабилитации после ранений и получения инвалидности средствами физической культуры и спорта и принимавших участие в мероприятиях ПКР - мотивационных встречах, мастер-классах. Они являются отличными мотиваторами, собирают вокруг себя единомышленников, делятся своим опытом и активно участвуют в организации соревнований. Положительные примеры - это Красноярский край, Белгородская область и Якутия", - сказал президент ПКР Павел Рожков, обращаясь к руководителям филиалов Госфонда и региональных отделений Паралимпийского комитета России, участвующих в семинаре.

Третьи межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" проходят с 21 по 24 февраля в Калуге по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Организаторами мероприятия выступают государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества", ПКР при поддержке Министерства спорта РФ.