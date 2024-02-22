Кремлев заявил о разработке российской компьютерной боксерской игры

Глава Международной ассоциации бокса заверил, что эта игра "взорвет виртуальный мир"

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев заявил, что ведется разработка отечественной боксерской компьютерной игры. Об этом Кремлев рассказал ТАСС.

"Мы сейчас занимаемся разработкой своей компьютерной игры, - сказал Кремлев. - Она обязательно попадет в программу Игр будущего. Эта игра просто взорвет виртуальный мир, она будет гораздо сильнее UFC 5. Скажу больше, UFC 5 покажется картриджем от денди по сравнению с тем, что мы готовим. Российские игры появятся в ближайшее время и будут гораздо сильнее американских, потому что сильнейшие разработчики в мире - это россияне и белорусы".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.