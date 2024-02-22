Участник турнира по Dota 2 отметил поддержку болельщиков на Играх будущего

Игры будущего завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Игрок команды Entity по Dota 2 Дмитрий Fishman Полищук чувствовал поддержку болельщиков во время выступления на Играх будущего. Об этом он рассказал журналистам.

В четверг прошли матчи 1/4 финала по Dota 2 на Играх будущего. Entity уступили со счетом 1:2 по картам китайской команде Invictus Gaming.

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"Самое сложное в игре было додавить соперника на второй карте. Третья карта была самой сложной, потому что игра была ровной. Игровая арена хорошая, - сказал Полищук. - У нас здесь намного больше поддержки, чем на любом другом турнире, чувствуем, что нас поддерживают. На турнирах в других странах такого не было".

"Планирую участвовать в следующих Играх будущего? Посмотрим, почему нет", - добавил он.

В другом матче дня Neon Esports уступил LGD со счетом 0:2 по картам. Игрок Neon Esports Трэвис Castaway Уатерс отметил, что команда могла сыграть лучше. "Я расстроен результатом, думаю, что мы могли бы добиться большего в этой игре, - сказал Уатерс. - Я думаю, что первая карта была трудной, наши противники из Китая являются сильными игроками, одними из лучших в мире. На второй карте мы были слабее, нам нужно было быть более сконцентрированными. Изначально мы хотели играть как можно быстрее, побеждать за счет скорости, второй план - побеждать в боях за счет тактики и силы. В целом мы старались играть по первому плану, но чаще получалось по второму".

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.