Фазель считает, что предстоящий плей-офф КХЛ будет очень интересным

Кубок Гагарина стартует 29 февраля

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Предстоящий плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получится очень интересным, потому что в текущем сезоне многие команды показывают хорошую игру. Такое мнение журналистам высказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Плей-офф КХЛ начнется 29 февраля. Действующим победителем Кубка Гагарина является московский ЦСКА.

"Я думаю, что этот плей-офф будет сильно отличаться от предыдущих, - сказал Фазель. - Обычно все ждали противостояния СКА и ЦСКА. А сейчас "Спартак" стал очень сильным, "Северсталь" смотрится хорошо, у "Торпедо" неплохая команда. В Восточной конференции много сильных команд. Это будет очень и очень интересный плей-офф, я с большим нетерпением жду этих игр".

От Западной конференции в плей-офф вышли ярославский "Локомотив", петербургский СКА, нижегородское "Торпедо", череповецкая "Северсталь", минское "Динамо", московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА. От Восточной конференции в Кубке Гагарина сыграют магнитогорский "Металлург", омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", казанский "Ак Барс", екатеринбургский "Автомобилист", челябинский "Трактор", тольяттинская "Лада" и хабаровский "Амур".