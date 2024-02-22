Игрок китайской команды по Dota 2 похвалил организацию Игр будущего

Гуо Сюаньян отметил, что у него остались хорошие впечатления от Казани

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Первый мультиспортивный турнир "Игры будущего" хорошо организован. Такое мнение журналистам высказал представитель китайской команды LGD Гуо Сюаньян.

В четверг прошли матчи 1/4 финала турнира Игр будущего по Dota 2 + суперфинал. LGD победили Neon Esports со счетом 2:0.

"В целом хорошие впечатления от Казани, погода очень холодная, что очень необычно. Соревнования хорошо организованы, в общем, все очень круто. Мы победили в основном потому, что у нас в команде хорошая атмосфера, мы все друг друга поддерживаем", - сказал Гуо Сюаньян.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.