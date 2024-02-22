Аргентинская велогонщица восприняла участие в Играх будущего как вызов

Лусиана Роланд отметила организацию турнира и похвалила россиян за пунктуальность

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Участница соревнований по виртуальным велогонкам Игр будущего в Казани аргентинка Лусиана Роланд призналась, что в ее стране просто нет турниров такого уникального формата, а потому поездка в Россию стала для нее совершенно новым опытом и вызовом. Об этом она рассказала ТАСС.

"Для меня это что-то очень новое, уникальное, совершенно отличающееся от того, что я практиковала раньше, это бесценный опыт. Это совершенно новый формат, в моей стране такого еще не было. Так что, когда мне предложили поучаствовать, я восприняла это как вызов. Обязательно подготовлюсь к следующему году, чтобы приехать на эти Игры снова", - сказала Роланд.

В соревнованиях по виртуальным велогонкам приняли участие 12 команд из 4 человек, причем на турнир также приехали призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.

Роланд отметила уровень организации турнира, а также похвалила россиян за пунктуальность. "С тренировками все было замечательно, особенно с расписанием - я заметила, что россияне очень пунктуальные люди", - подчеркнула аргентинская спортсменка.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.