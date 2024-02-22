Футболисты "Карабаха" вышли в 1/8 финала Лиги Европы

В раунде плей-офф азербайджанская команда по сумме двух матчей оказалась сильнее португальской "Браги"

ТАСС, 22 февраля. Азербайджанский "Карабах" в дополнительное время со счетом 2:3 проиграл португальской "Браге" во втором матче раунда плей-офф футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в Азербайджане.

Забитыми мячами у гостей отметились Рожер Фернандеш (70-я минута), Альваро Джало (83) и Симон Банза (115, с пенальти). У "Карабаха" отличились Матеус Силва (102) и Нариман Ахундзаде (120+2). На 57-й минуте с поля был удален игрок хозяев Элвин Джафаргулиев. Российский вратарь "Карабаха" Андрей Лунев провел на поле весь матч и отразил шесть ударов.

Несмотря на поражение, "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В первой игре азербайджанская команда победила со счетом 4:2.