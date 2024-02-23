Команда по виртуальным велогонкам Minsk стала первым победителем Игр будущего

По итогам пяти этапов команда набрала 522 очка

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Первыми чемпионами Игр будущего в Казани стали члены белорусской команды Minsk, выигравшие соревнования по виртуальным велогонкам. В общем зачете они набрали 522 очка, оставив позади команды Marathon Tula и Italian Espresso.

"Есть российский фильм про Гагарина, где он говорит: "Летать будут тысячи, а запомнят первого". Для нас это то же самое", - поделился с корреспондентом ТАСС ощущениями после победы член команды Minsk, многократный чемпион Белоруссии, призер этапов престижных международных велогонок Евгений Соболь.

Он также отметил вклад партнеров по команде в решающем заезде. Среди них призер чемпионата Белоруссии и Grand Prix Velo Alanya Таисия Носкович, победительница чемпионата России по велоспорту на треке Анна Терех и участник чемпионата мира по велоспорту Михаил Шеметов. "Конечно, очень помогала поддержка ребят - у нас очень сплоченная команда, это чувствовалось. На самом деле были очень тяжелые, кризисные моменты, но с такой поддержкой я просто не понимал, откуда берутся силы, но подвести не мог", - признался Соболь.

Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд из 4 человек, причем на турнир также приехали призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы из разных стран.

Состязание проходило в пять этапов: индивидуальная гонка на время, гонка с выбыванием, скрэтч, темпо, гонка по очкам. В соревновании побеждает команда, участники которой набрали наибольшее число баллов за пять этапов. Всего участники виртуальной велогонки, которая проходила в российском симуляторе WattAttack, преодолели более 40 км.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях принимают около 2 тыс. человек из более чем 100 стран.