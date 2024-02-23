Овечкин продлил серию с набранными очками до 10 матчей

Российский нападающий "Вашингтона" отметился результативной передачей в победной игре против "Тампы"

ТАСС, 23 февраля. "Вашингтон" на выезде со счетом 5:3 обыграл "Тампу" в матче регулярного чемпионата Национальной хокккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Николя Обе-Кубель (3-я минута), Коннор Макмайкл (17, 59), Энтони Манта (33), Расмус Сандин (56). У "Тампы" отличились Брендон Хэйгл (30), Николас Пол (43) и Тайлер Мотт (44).

Нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил свою серию с набранными очками до 10 матчей. На счету россиянина 42 очка (16 шайб + 26 передач) в 52 играх сезона. Форвард "Тампы" Никита Кучеров также отметился голевой передачей, его одноклубник вратарь Андрей Василевский отразил 19 бросков из 23.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 60 очков в 55 матчах. "Тампа" - пятая в Атлантическом дивизионе с 65 очками после 58 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Флоридой" в ночь на 25 февраля по московскому времени, "Тампа" вечером 24 февраля по московскому времени в гостях сыграет с "Нью-Йорк Айлендерс".