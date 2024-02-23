"Сент-Луис" обыграл "Айлендерс" в матче НХЛ, Бучневич оформил хет-трик

Российского нападающего признали второй звездой встречи

ТАСС, 23 февраля. "Сент-Луис" дома со счетом 4:0 победил "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Сент-Луиса" хет-триком отметился российский нападающий Павел Бучневич, отличившийся на 25-й, 26-й и 40-й минутах. Также шайбу забросил Брэндон Саад (25). Бучневича признали второй звездой матча.

На счету россиянина теперь 22 шайбы в текущем сезоне, также он сделал 24 передачи в 54 играх. Одноклубник Бучневича нападающий Алексей Торопченко не отметился результативными действиями. Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 21 бросок из 24, его одноклубник защитник Александр Романов не набрал очков.

"Сент-Луис" занимает четвертое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, команда набрала 62 очка в 56 матчах. "Айлендерс" - шестые в Столичном дивизионе с 60 очками после 56 встреч. Обе команды проведут следующие матчи вечером 24 февраля по московскому времени: "Сент-Луис" на выезде сыграет с "Детройтом", "Айлендерс" примут "Тампу".

Результаты других матчей

В других матчах игрового дня "Детройт" дома победил "Колорадо" (2:1 ОТ), "Оттава" на своей площадке обыграла "Даллас" (4:1). "Питтсбург" дома оказался сильнее "Монреаля" (4:1), результативной передачей в составе победителей отметился Евгений Малкин. Передача нападающего Андрея Свечникова помогла "Каролине" одержать домашнюю победу над "Флоридой" (1:0). Вратарь выигравшей команды Петр Кочетков отразил 44 броска и стал первой звездой матча, Свечников - третьей. Кочетков в третий раз в сезоне и в седьмой в карьере отыграл "на ноль". Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29.

"Нью-Йорк Рейнджерс" одержал гостевую победу над "Нью-Джерси" (5:1). В составе победившей команды тремя результативными передачами отметился нападающий Артемий Панарин. Его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 39 бросков из 40 и сделал результативную передачу. Шестеркин был признан первой звездой матча, Панарин - третьей.