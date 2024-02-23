Фазель: множество стран пожелали организовать следующие Игры будущего

По словам бывшего президенты Международной федерации хоккея, ему предстоят встречи с международными наблюдателями и государствами, которые хотели бы направить заявки на проведение соревнований

КАЗАНЬ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Многие страны выразили желание организовать следующие Игры будущего. Об этом ТАСС рассказал бывший президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

Первые Игры будущего проходят в Казани и завершатся 3 марта.

"В данный момент у нас есть большой интерес из множества стран в плане присоединения к миру общения в рамках фиджитал. У нас есть немало стран, которые пожелали организовать следующие Игры будущего. Это большой потенциал, Россия делает первый большой, важный шаг", - сказал Фазель.

"У меня немало встреч с международными наблюдателями и странами, которые хотели бы направить заявки на проведение игр в 2025, 2026, 2027 году", - добавил он.

Игры будущего проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего принимают более 2 тыс. человек из 107 стран.