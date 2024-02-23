Перед хоккейным матчем на озере Байкал провели шаманский обряд

На озере проходит игра, призванная привлечь внимание к экологическим проблемам водоема

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Олимпийские чемпионы перед началом хоккейного матча провели обряд с шаманом на озере Байкал. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В пятницу на озере проходит хоккейный матч. Погода безоблачная, температура минус 18 градусов. За несколько часов до начала игры шаман обратился к духам озера, чтобы они помогли с погодой.

В матче встречаются сборные Легенд хоккея, за которую выступают олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Им противостоит сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым.

"Вот что значит пошаманили, - сказал Фетисов ТАСС, выходя на лед. - Мы будем играть в идеальную погоду".

Это третий подобный матч, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.