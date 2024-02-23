NRK: главу IBU Далина подозревают в совершении финансовых преступлений

По информации источника телеканала, функционер заключил контракт на передачу медиаправ ниже рыночной стоимости

ТАСС, 23 февраля. Австрийская прокуратура подозревает президента Международного союза биатлонистов (IBU) шведа Олле Далина в совершении финансовых преступлений, связанных с продажей прав на трансляции турниров под эгидой IBU. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.

По информации источника, Далин заключил контракт на передачу медиаправ швейцарской маркетинговой компании Infront на тех же условиях, которые фигурировали в соглашении, заключенном в период, когда IBU возглавлял норвежец Андерс Бессеберг. Сумма контракта была намного ниже рыночной стоимости медиаправ.

"Я крайне шокирован этими совершенно необоснованными обвинениями, и я решительно опровергаю их. На данном этапе я не получал никакого официального уведомления о расследовании, но осведомлен о политически мотивированных спекуляциях. Я не сомневаюсь, что австрийское расследование установит, что я действовал правильно и честно на посту президента IBU", - сказал Далин в комментарии для NRK.

"IBU не может комментировать расследование, пока оно продолжается. IBU отмечает, что президент категорически отрицает какие-либо правонарушения. На данный момент не обнаружено никаких существенных доказательств, которые могли бы подтвердить обвинения, IBU продолжит всячески сотрудничать с австрийскими властями в их расследовании", - говорится в сообщении IBU, которое приводит NRK.

Далину 69 лет, он возглавляет IBU с 2018 года, сменив на этом посту Бессеберга.

В апреле 2023 года прокуратура Норвегии официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов. В апреле 2023 года адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось. Приговор суда будет оглашен 12 апреля.