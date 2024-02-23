На Байкале прошел хоккейный матч с участием олимпийских чемпионов

Игра призвана привлечь внимание к экологическим проблемам озера

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Товарищеский матч с участием звезд отечественного хоккея прошел на льду озера Байкал. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Это третья подобная игра, призванная привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В матче встретились сборные Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области

"Подо мной находится 20 процентов чистой воды на планете Земля, это - главное богатство. Более 100 стран ощущают дефицит пресной воды, поэтому в ближайшее время это будет стратегический ресурс для нашей страны, - сказал Фетисов ТАСС. - И также мы приехали поддержать и послать сообщение всему миру, что это наша жемчужина, которую надо беречь. Акция, чтобы в очередной раз привлечь внимание".