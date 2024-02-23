Российские прыгуны на батуте начинают борьбу за олимпийские путевки в Баку

На этапе Кубка мира выступят четыре представителя России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Четыре российских прыгуна на батуте, имеющих нейтральный статус, 23 февраля начнут выступление на этапе Кубка мира в Баку, который является квалификационным на Олимпиаду 2024 года. Об этом сообщил ТАСС президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров.

2 февраля Международная федерация гимнастики (FIG) допустила до участия в турнирах под своей эгидой четырех российских прыгунов на батуте. Необходимый для выступления нейтральный статус получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов.

"23 февраля на этапе Кубка мира в Баку стартуют квалификационные состязания, в которых примут участие и четыре наших спортсмена, - сказал Макаров. - Спустя два года мы получили возможность опять выступать на больших международных стартах. Последний раз это было именно в Баку в середине февраля 2022 года".

Российские прыгуны на батуте, обладающие нейтральным статусом, имеют возможность отобраться на Олимпийские игры в Париже в случае успешного выступления на этапах Кубка мира, которые пройдут в Баку (с 23 по 25 февраля) и германском Котбусе (22-24 марта).

FIG разрешила российским и белорусским гимнастам выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года при условии получения специальных допусков, а также без флага и гимна своих стран. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. 8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Игр исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.