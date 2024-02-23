Кочеткова признали первой звездой дня в НХЛ, Бучневича - второй

Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отыграл "на ноль" в матче против "Флориды", нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич забросил три шайбы в матче с "Нью-Йорк Айлендерс"

ТАСС, 23 февраля. Российский вратарь "Каролины" Петр Кочетков был признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В домашнем матче против "Флориды (1:0) Кочетков отразил 44 броска и стал первой звездой встречи. Вратарь в третий раз в сезоне и в седьмой в карьере отыграл "на ноль".

Нападающий "Сент-Луиса" Павел Бучневич в домашнем матче против "Нью-Йорк Айлендерс" (4:0) оформил хет-трик. На счету россиянина теперь 22 шайбы в текущем сезоне, также он сделал 24 результативные передачи в 54 играх.

Третьей звездой игрового дня стал канадский голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон, отразивший 38 бросков.