Кристина Резцова отметила несовершенство биатлонного календаря в России

Из-за отстранения от международных турниров отечественные спортсмены выступают только в соревнованиях на территории России и Белоруссии

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Календарь внутрироссийских соревнований по биатлону составлен так, что спортсменам практически всегда приходится выступать в сильный мороз. Такое мнение ТАСС высказала двукратный призер Олимпийских игр Кристина Резцова.

"Я определенно скучаю по Европе, по быстрому снегу, - сказала Резцова. - Когда я общаюсь с [выступающей за Финляндию сестрой] Дашей [Виролайнен], она рассказывает, что бегать под дождем тоже не самое приятное занятие, мы сравниваем, что хуже: бежать мокрым под ливнем и мерзнуть или мерзнуть в минус 20 без возможности как-либо согреться. Неизвестно, что лучше, но если брать в целом, то, конечно, в Европе гораздо привлекательнее погодные условия, чем, как показывает этот сезон, в России. Еще не было ни одного старта, когда было бы более-менее тепло".

"Так повелось, что сезон всегда начинается либо в Тюмени, либо в Ханты-Мансийске, где в ноябре всегда лютый мороз. И почему-то [календарь] так выстроен, что все время холодает, когда приезжаешь на соревнования, а когда уезжаешь становится более-менее тепло. Может быть, надо немножко местами поменять этапы? Не знаю, почему так выстроено, очень редко, когда в Ханты-Мансийске или в Тюмени бывает тепло, а у нас основная часть стартов там", - отметила она.

Отечественные биатлонисты после отстранения от международных соревнований в связи с событиями на Украине выступают только в России и в Белоруссии. Главным стартом в этом сезоне для них стала Спартакиада, биатлонные соревнования прошли в феврале в Златоусте. "Не ожидала, что будет так холодно. Я искренне надеялась, что на Новый год были самые лютые морозы, но оказалось, что нет. Но в целом в России, по-моему, вообще редко теплая зима бывает", - добавила собеседница агентства.

Резцовой 27 лет, на Олимпиаде в Пекине она завоевала бронзу в смешанной эстафете и серебро в классической эстафете. На ее счету также два серебра чемпионата Европы 2020 года.