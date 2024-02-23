В Новосибирске установили рекорд посещаемости регулярного чемпионата МХЛ

Матч между "Сибирскими снайперами" и "Ирбисом" посетили 7 414 зрителей

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Новосибирский клуб "Сибирские снайперы" дома со счетом 2:3 уступил казанскому "Ирбису" в матче регулярного чемпионата Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На игре присутствовали 7 414 человек, это рекорд посещаемости игр регулярного чемпионата МХЛ.

Матч прошел на "Сибирь-Арене", открытой в августе 2023 года.

"Сибирские снайперы" занимают седьмое место турнирной таблицы Золотого дивизиона Восточной конференции, команда набрала 54 очка в 49 встречах. "Ирбис" - пятый в том же дивизионе с 63 очками после 49 игр. В следующем матче команды вновь сыграют между собой 24 февраля.