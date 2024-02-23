Аршавин рассказал, что никогда не любил играть в футбольные симуляторы

Аршавин выступает послом Игр будущего в Казани

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Андрей Аршавин плохо играл в футбольные симуляторы, предпочитая им футбольные менеджеры. Об этом Аршавин рассказал журналистам на Играх будущего, куда он приехал в качестве посла соревнований и проекта "Футбол для дружбы".

"Если физически я играл неплохо, то на консоли - очень плохо, симуляторы я никогда не любил. Мне больше нравилось играть в менеджеры, где можно всегда нажать кнопку и перезапустить игру, и так до тех пор, пока не выиграешь", - сказал Аршавин.

21 февраля после церемонии открытия Игр будущего в Казани Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать российский футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную РФ и не только.