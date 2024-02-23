Филимонов оценил значимость товарищеских футбольных матчей с сербами и парагвайцами

Россияне 21 марта примут команду Сербии, 25 марта - сборную Парагвая в Москве

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Товарищеские матчи сборной России с командами Сербии и Парагвая являются минимальными шансами для отечественных игроков показать, что футбол в стране развивается, а не деградирует. Такое мнение ТАСС высказал бывший вратарь сборной России, шестикратный чемпион страны, участник чемпионата мира 2002 года Александр Филимонов.

Россияне 21 марта примут команду Сербии, 25 марта - сборную Парагвая в Москве на "ВТБ-Арене".

"Хотелось бы, чтобы сборная прогрессировала, футболисты понимали, что в этой ситуации у нас есть минимальные шансы показать себя, нашу сборную, что футбол в нашей стране развивается, а не деградирует", - сказал Филимонов.

Сборная России решением Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций отстранена от участия в турнирах под эгидой организаций с 2022 года.