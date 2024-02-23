Аршавин заявил об отсутствии планов идти в политику

Сейчас бывший футболист занимает пост заместителя генерального директора "Зенита" по спортивному развитию

КАЗАНЬ, 23 февраля. /ТАСС/. Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин не собирается строить политическую карьеру. Об этом он сообщил ТАСС.

"У меня? Нет", - ответил Аршавин на вопрос о политических амбициях.

21 февраля после церемонии открытия Игр будущего в Казани Аршавин обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением создать отечественный футбольный симулятор, в котором можно будет играть за сборную России. После этого в ряде телеграм-каналов утверждалось о возможности начала Аршавиным политической карьеры.

Аршавину 42 года, сейчас он занимает пост заместителя генерального директора петербургского "Зенита" по спортивному развитию.