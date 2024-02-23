Глава Иркутской области рассказал, почему хоккейный матч на Байкале провели 23 февраля

Такое решение было принято, чтобы отдать дань уважения героям специальной военной операции

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккейный матч на Байкале с участием олимпийских чемпионов было решено провести 23 февраля, чтобы отдать дань уважения героям специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Матч прошел на озере Байкал в пятницу. В нем встретились сборные легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие, и сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.

"В прошлом году мы решили, что этот матч пройдет 23 февраля, чтобы чествовать героев спорта, героев, которые находятся в зоне СВО, и напомнить об экологической повестке. И получился хороший праздник как для жителей Иркутска, так и нашей страны. Это привлекает и дает возможность отдать дань уважения тем, кто находится на передовой, героям спорта, всем жителям, добровольцам. Народ и армия должны быть едины", - сказал Кобзев.

Матч, прошедший 23 февраля, стал третьей подобной игрой, призванной привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.