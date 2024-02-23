Фетисов: хоккейный матч на льду Байкала приобретает всемирное значение

В пятницу прошла игра с участием олимпийских чемпионов, призванная привлечь внимание к экологическим проблемам озера

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Игра в хоккей на льду озера Байкал приобретает всемирное значение, учитывая увеличение ценности запасов питьевой воды как ресурса. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Игра на Байкале приобретает всемирный смысл. Под нами 20 % питьевой воды на земле. Представляете, какой ресурс у нас?" - сказал Фетисов.

"Так что, друзья, которые нас недооценивают, вы скоро придете к нам за водой, за едой, за энергетикой. Мы вас ждем. И мы та нация, которая сможет все обязательства выполнить. Ответственно. Это то, чему нас учит президент. Сказал - сделал", - добавил олимпийский чемпион.

В пятницу прошел третий хоккейный матч на льду Байкала. Мероприятие призвано привлечь внимание к экологическим проблемам озера, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В матче встретились сборные Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области.