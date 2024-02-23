Фетисов пригласил хоккеистов зарубежных стран сыграть на льду Байкала

В пятницу на озере прошел матч, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам водоема

БОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ /Иркутская область/, 23 февраля. / Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Организаторы хоккейных матчей на льду озера Байкал будут рады, если представители зарубежных команды приедут, чтобы сыграть вместе с отечественными спортсменами. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

"Мы всех приглашаем. Это дело добровольное, мы всегда хотели быть дружелюбными, понятными. Тот самый дворовый принцип игры в хоккей: пришел, надел майку, коньки и вставай рядом. Приезжайте, друзья, мы вас ждем на Байкале", - сказал Фетисов.

"Это та спортивная дипломатия, которая должна быть всегда. Мы открыты. Приезжайте, смотрите, радуйтесь вместе с нами", - добавил в свою очередь губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В пятницу на Байкале прошел матч с участием сборной Легенд хоккея, за которую выступали олимпийские чемпионы Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Андрей Коваленко, Александр Якушев и другие. Их соперником была сборная Иркутской области во главе с Кобзевым. Победу со счетом 8:7 одержала команда Иркутской области. Матч стал третьей подобной игрой, призванной привлечь внимание к экологическим проблемам Байкала, включенного в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.