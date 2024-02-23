Винер: Путин в ситуации с Валиевой показал, как поддерживает спортсменов

21 февраля Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани, фигуристка следила за мероприятием рядом с Путиным

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, поддержав фигуристку Камилу Валиеву, показал, что он отстаивает интересы всех спортсменов страны. Такое мнение журналистам высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

21 февраля Валиева посетила церемонию открытия Игр будущего в Казани. Фигуристка следила за мероприятием рядом с Путиным.

"Конечно, это важно, наш президент - величайшая личность мирового значения, сидеть рядом с таким человеком большая честь. У нас тоже был такой момент, когда Дина Аверина, которую незаслуженно сняли с первого места, была гостем на Красной площади, она стояла на трибуне, ее весь народ встречал. Думаю, что если бы она стала олимпийской чемпионкой, ее бы не так принимали и не была бы такая известная, любимая всеми, когда так получилось. То же самое с Валиевой, которая сидела рядом с президентом. Он показал этим жестом, что он за спортсменов, что никто не смеет обидеть ребенка, несовершеннолетнего, что спорт должен быть вне политики", - сказала Винер, отвечая на вопрос ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.