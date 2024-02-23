Журова: Олимпийский комитет России должен занять принципиальную позицию в споре с МОК

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Олимпийскому комитету России (ОКР) необходимо занять принципиальную позицию по решению Международного олимпийского комитета (МОК) о приостановке членства. Такое мнение высказала ТАСС олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

"Скорее всего, ОКР пойдет в швейцарский суд. Но вопрос, есть ли в этом смысл. На тех юристов, которые пытались нас защищать раньше и выигрывали дела, оказывается давление, и от них требуют, чтобы они нас больше не защищали. Свободы и демократии здесь уже не существует", - сказала Журова.

"Все равно МОК найдет способ доказать, что он прав. Но наше право на защиту нужно использовать, чтобы отстоять свои интересы. Кто-то может сказать - не тратьте деньги. Но можно идти дальше, доказывать, что МОК не прав. Тут уже важно занять принципиальную позицию", - добавила олимпийская чемпионка.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предполагает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.