Тарасова считает, что для России нет ничего хорошего в решении CAS по апелляции ОКР

В пятницу CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временной приостановке членства в МОК

МОСКВА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по отклонению апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) нет ничего хорошего для России. Такое мнение она высказала ТАСС.

В пятницу CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временной приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

"Ничего хорошего для нас это не несет. У нас нет выхода не обращаться в этот суд, а у них нет выхода нас туда пускать. Они этого делать не желают", - сказала Тарасова.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.