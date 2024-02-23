"Аталанта" сыграет со "Спортингом" в 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Первые игры пройдут 7 марта, ответные - 14 марта

ТАСС, 23 февраля. Итальянский футбольный клуб "Аталанта", за который выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с португальским "Спортингом" в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка турнира проходит в швейцарском Ньоне.

Первые матчи пройдут 7 марта, ответные игры - 14 марта.

В других матчах 1/8 финала чешская "Спарта" сыграет с английским "Ливерпулем", французский "Марсель" - с испанским "Вильярреалом", итальянская "Рома" - с английским "Брайтоном", португальская "Бенфика" - с шотландским клубом "Рейнджерс", итальянский "Милан" - с чешской "Славией". Победитель Лиги конференций прошлого сезона английский "Вест Хэм" встретится с германским "Фрайбургом". Азербайджанский "Карабах", за который выступает российский вратарь Андрей Лунев, сыграет с германским "Байером". Лунев выступал за Байер" с 2021 по 2023 год.

Финал турнира текущего сезона пройдет 22 мая в Дублине. Победителем Лиги Европы предыдущего сезона стала испанская "Севилья".