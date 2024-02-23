В МОК отметили проблему логистики в вопросе участия игроков НХЛ в Олимпиаде

В начале февраля НХЛ, профсоюз игроков лиги и IIHF согласовали принципы участия хоккеистов в ближайших Олимпийских играх

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2026 годов будет выгодно всем трем заинтересованным организациям, главной трудностью в этом вопросе является логистика. Об этом журналистам заявил исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби.

В начале февраля НХЛ, профсоюз игроков лиги (NHLPA) и Международная федерация хоккея (IIHF) согласовали принципы участия игроков в двух ближайших зимних Играх. В последний раз хоккеисты лиги принимали участие в олимпийском турнире в 2014 году в Сочи.

"Я бы сказал, что это соглашение является эволюцией по сравнению с Сочи в том смысле, что мы позаботились о том, чтобы обеспечить ситуацию тройной выгоды - оргкомитету, IIHF и НХЛ. У нас появились новые способы сотрудничества с НХЛ", - сказал Дюби.

"Я бы не назвал их уступками, назову их расходами на продвижение. Да, действительно, будут мероприятия, в которых НХЛ, а также МОК будут использовать некоторые символы Игр, будут мероприятия, направленные на популяризацию хоккея, вовлечение НХЛ, это очень, очень ценится всеми. Сейчас НХЛ как системе, как семье необходимо будет приложить большие усилия по логистике, чтобы приехать в Милан. И именно в этом вопросе организационный комитет играет решающую роль", - добавил он.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Вопрос допуска к Играм сборной России пока не решен.