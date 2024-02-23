Губернатор Нижегородской области оценил работу Юрана на посту главного тренера "Пари НН"

Специалист возглавил нижегородский футбольный клуб в 2023 году

ТАСС, 23 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" Сергей Юран показывает хорошую работу, у команды получается выполнять поставленные перед ней задачи. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Юран возглавил "Пари НН" в 2023 году.

"Команда играет исходя из конкретных целей и задач, из необходимости постоянно радовать болельщиков, идти вперед. Хорошо, что у Юрана сейчас получается, надеемся, что год от года мы будем прогрессировать. Доверие к главному тренеру? Сейчас Юран показывает хорошую работу", - сказал Никитин.

После 18 туров Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари НН" занимает девятое место с 24 очками. В первом после зимней паузы матче команда 3 марта примет воронежский "Факел".