МОК поприветствовал решение CAS об отклонении апелляции Олимпийского комитета России

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил удовлетворение решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на приостановку членства Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в МОК.

В пятницу Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК.

"МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома от 12 октября 2023 года о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР от 5 октября 2023 года о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией. Решение исполкома МОК должным образом выполняется с момента его принятия", - говорится в сообщении.

Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

5 декабря 2017 года членство ОКР в МОК уже было приостановлено за нарушения антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи. Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом, кроме того, МОК самостоятельно выбирал россиян для участия в Играх в статусе олимпийских атлетов из России. Приглашения от МОК не получили ряд ведущих российских спортсменов, включая биатлониста Антона Шипулина, шорт-трекиста Виктора Ана, лыжника Сергея Устюгова. 28 февраля 2018 года членство ОКР в МОК было восстановлено.