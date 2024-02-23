Колобков считает МОК структурой, не способной принимать решения в пользу спорта

В пятницу Спортивный арбитражный суд оставил в силе решение о временном отстранении Олимпийского комитета России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) является слабой структурой, которая находится под чужим влиянием и не способна принимать решения в пользу спорта. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков, с 2016 по 2020 год возглавлявший Министерство спорта РФ.

В пятницу Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на решение МОК о временном отстранении.

"Доверия к этой системе арбитражного спортивного разбирательства у меня уже давно никакого нет. Я знаю многое, в том числе какое давление оказывается на судей, как эти решения принимаются. CAS - это не арбитражный суд, это часть системы МОК, не сторонняя независимая арбитражная организация, хотя среди судей, конечно, есть много известных, уважаемых личностей", - сказал Колобков.

"В большей степени меня разочаровывает не решение CAS, а решение МОК как структуры, к которой у меня всегда было большое доверие. Несмотря на то что в самом олимпийском движении очень много выдающихся, известных и очень порядочных людей, сама структура сейчас зарекомендовала себя достаточно слабой, руководствующейся сиюминутными политическими мотивами. Структура, которая оказалась слабой перед лицом такого давления со стороны разных государств, отдельных групп, не готовых принимать решения в пользу спорта, в пользу спортсменов. Все это прикрывается красивыми и правильными лозунгами, все это оформлено очень красиво, красивыми швейцарскими юридическими традициями", - добавил Колобков.

Бывший глава Минспорта отметил, что необходимо всесторонне высказывать позицию России после публикации мотивировочной части решения CAS. "Сейчас оспаривать решение CAS, к сожалению, уже невозможно, потому что вступает в действие принцип автономности спортивных организаций и спортивного права. Остается дождаться мотивировочной части и максимально публично высказывать свою позицию, используя все возможные средства, используя все возможные контакты, которые есть. Я уверен, что у нас очень много сторонников, надо благодаря этой публичности, дипломатии пытаться переломить общественное, спортивное мнение", - сказал Колобков.

12 октября 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения.

Решения CAS в знаменательные даты

Колобков также заявил, что не считает сюрпризом публикации решений CAS в знаменательные для российского спорта дни. 7 февраля, в десятилетнюю годовщину начала Олимпийских игр в Сочи, CAS опубликовал мотивировочную часть решения по дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. 23 февраля отмечается 10 лет со дня завершения сочинской Олимпиады.

"Я уже давно не реагирую на такие вещи, это уже становится просто смешным, чтобы на все это реагировать. Еще лет пять назад мы как-то остро реагировали на это, а сейчас мы уже понимаем, с кем мы работаем, с чем мы работаем, кто работает против нас, какие люди, какие структуры. Все эти организации, якобы спортивные, околоспортивные, служат только одной такой политической цели - это не для защиты спортсмена, а для наказания неугодных. Маски сняты давно, все всем стало понятно давным-давно. И в этом, кстати, есть определенное преимущество", - заключил Колобков.