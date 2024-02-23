Чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины завершили спортивную карьеру

Сестрам по 25 лет

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Чемпионки мира по художественной гимнастике россиянки Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Об этом на гала-концерте звезд спорта, посвященном Дню защитника Отечества, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Сегодня мне девочки сказали, что они больше выступать не будут", - сказала Винер.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету Дины Авериной серебряная награда Олимпийских игр, 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы и трехкратной победительницей Европейских игр. Арина Аверина пять раз становилась чемпионкой мира и девять - чемпионкой Европы, также она является трехкратной победительницей Всемирных игр. Обеим спортсменкам присуждено звание заслуженного мастера спорта России. Дина Аверина в 2021 году была награждена орденом Дружбы, Арина Аверина - медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (2021).