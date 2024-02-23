Сестры Аверины будут выступать в шоу

Чемпионки мира отметили, что у них много планов на будущее

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины продолжат выступать в шоу после завершения спортивной карьеры. Об этом они рассказали журналистам.

В пятницу президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины приняли решение о завершении спортивной карьеры.

"Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять, - сказала Дина Аверина. - Планов на будущее много, будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный".

"Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу", - добавила Арина Аверина.

Сестрам Авериным по 25 лет. На счету серебряного призера Игр в Токио Дины Авериной 18 золотых медалей чемпионатов мира, также она является 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина 5 раз становилась чемпионкой мира и 9 - чемпионкой Европы.